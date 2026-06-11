サッカーワールドカップがいよいよ開幕！熱戦をテレビの前で応援するなら、手軽につまめるおいしいお供が欠かせません。そこでおすすめなのが、アボカドをつぶして混ぜるだけで完成する、メキシコ生まれの絶品ディップ「ワカモレ」。今回は王道の定番レシピから、ハーフタイムにパパッと作れる材料3つの超お手軽版、さらには日本代表の勝利を願って塩麹を使った和風アレンジまで、観戦スタイルに合わせて選べるレシピを集めました