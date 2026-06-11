俳優の山本美月（34）が、26日発売の『CLASSY.』8月号（光文社）をもって『CLASSY.』モデルを卒業する。山本は2022年3月号で誌面に初登場。同年10月号で初めて表紙を飾って以来、約4年にわたり『CLASSY.』を代表するモデルとして活躍した。【写真】『CLASSY.』新カバーモデル就任時の山本美月身長167センチの抜群のスタイルでどんなファッションも着こなし、仕事やライフステージの変化に向き合いながら自分らしさを表現する等