広陵高（広島）は11日、高校野球で歴代7位となる甲子園春夏通算41勝を挙げた中井哲之前監督（63）が学校理事及び参与職を辞任したと発表した。この日までに辞表が提出され、学校側が承認した。同校は報道陣に向けたリリースで「本学園では、6月8日に開催した臨時理事会において、中井哲之氏の理事及び参与職の辞任を承認しました。本学園としましては、5月18日にいただいた第三者委員会からの御指摘を厳粛に受け止め、学園・学