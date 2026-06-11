ジェームズ・ガン率いるDCスタジオが贈る新生DCユニバース（DCU）の注目作『スーパーガール』（6月26日、日米同時公開）の日本語吹替キャストが発表され、お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏とユースケが“宇宙のならず者”役を務めることが明らかになった。あわせて、2人の就任決定コメント映像も公開された。【動画】“宇宙のならず者”に抜てきされたダイアンの就任決定コメント映像映像の中でダイアンは、「スーパーガール