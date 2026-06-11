自民党本部で開かれた総務部会と政治制度改革本部の合同会議＝11日午前、東京・永田町自民党は11日、政治制度改革本部などの合同会議を党本部で開き、衆院議員定数削減法案の条文を示し、了承した。選挙制度改革と定数削減に関し、与野党で検討するとし、法施行から1年以内に結論が出ない場合、比例代表を45減らす内容。日本維新の会と近く衆院に共同提出し、今国会で成立を目指すものの、削減の影響が大きい野党は反発を強めて