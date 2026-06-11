警察庁は単独でテロなどをおこす恐れがあるローン・オフェンダーへの対策を強化する方針です。ローン・オフェンダーをめぐっては自宅やガレージなどで手製の銃や爆発物を製造し、保管する事例が確認されています。事件発生の前段階で犯人の動きを把握し犯罪の芽を摘むため、警視庁の警察官が都内のトランクルームを訪れ、不審な状況があれば通報するよう求めました。警視庁千住警察署水永篤警備課長：皆さんの通報がテロとか犯罪