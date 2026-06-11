ｐｌｕｓｚｅｒｏは４日続落。１０日取引終了後、上期（２５年１１月～２６年４月）単独決算を発表。売上高は８億５１００万円（前年同期比６．８％増）、営業利益は３億１２００万円（同７．５％増）だった。情報通信業や製造業顧客向けソリューションの提供を中心に契約件数が堅調に推移した。良好な内容となったものの、営業利益ベースで通期計画（７億４３００万円）に対する進捗率は４割強にとどまってお