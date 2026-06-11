堺化学工業は大幅に４日続落している。１０日の取引終了後、英ロンドンに本拠を置く投資顧問会社ゼナーアセットマネジメントによる株式保有比率が９．２９％から７．２４％に低下したことが明らかとなった。関東財務局に提出された変更報告書によると、報告義務発生日は６月３日。保有目的は投資一任契約に関わる顧客資産の運用を主な目的とするが、状況に応じ、重要提案行為等を行う場合があるとしている。 出所：MINK