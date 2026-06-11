カラダノートがストップ高の５００円でカイ気配となっている。１０日の取引終了後に発表した第３四半期累計（２５年８月～２６年４月）単独決算で、売上高７億３１００万円（前年同期比３２．０％減）、営業利益１億４６００万円（前年同期６５００万円の赤字）、最終利益１億４６００万円（同７３００万円の赤字）と黒字転換したことが好感されている。 選択と集中により売上高は減少したものの、ライフイベン