ＱＤレーザは反発。東京証券取引所がＱＤレーザ株の信用取引による新規の売り付け及び買い付けに係る委託保証金率を５０％以上（うち現金２０％以上）とする信用取引の臨時措置を１１日売買分から解除すると１０日の取引終了後に発表した。また、日本証券金融も１１日から貸借取引自己取引分及び非清算参加者ごとの清算取次貸借取引自己取引分に係る銘柄別増担保金徴収措置を解除すると発表している。ＱＤレー