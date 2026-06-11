10月1日に全国公開されるスティーヴン・スピルバーグ監督の新作映画『ディスクロージャー・デイ』の本ビジュアルと特別映像が公開された。 参考：スピルバーグ新作『ディスクロージャー・デイ』公開日が3カ月後ろ倒し10月1日に変更へ 本作は、スピルバーグ監督によるSF大作。これまでスピルバーグとタッグを組み、『ジュラシック・パーク』『ロスト・ワ}