アイビスはモバイルペイントアプリ「ｉｂｉｓＰａｉｎｔ（アイビスペイント）」が主力製品。世界的な利用拡大が続いており、３月末時点では累計５億３７９１万ダウンロードに達している。 足もと業績は堅調で、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算は、営業利益が前年同期比２２．１％増の３億７３００万円で着地した。同アプリは従来から実施している契約促進施策に加え、昨年１２月下旬に導入した