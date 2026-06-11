レダックスが急反発している。１０日の取引終了後に、業務提携先のスーパーＸ・ＡＩテクノロジー＜SUPX＞が幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催中のＩＣＴインフライベント「ＩｎｔｅｒｏｐＴｏｋｙｏ２０２６」に出展し、盛況を博していると発表。日本初披露の１．６Ｔ光モジュールソリューションなど次世代の大規模ＡＩデータセンターソリューションを包括的に展示しており