デジタルハーツホールディングスが頑強な値動き。全般地合い悪に逆行し一時３３円高の７２７円まで買われる場面があった。同社はモバイル向けゲームソフトの不具合検出（デバッグ）サービスを主力展開するが、非ゲーム分野にも注力し、エンタープライズ向けを対象としたセキュリティーシステムでも実績を上げている。そうしたなか、１０日取引終了後に米国のＡＩテクノロジー企