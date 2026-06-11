日本航空（JAL）を利用する旅行者や遠征派に朗報です！ 対象のJAL便に2回以上搭乗した人が格安SIM「JALモバイル powered by IIJmio」を新規契約すると、国内線往復航空券に相当する1,500マイルがもらえる大注目のキャンペーンを開催しています。通常、月額850円（2GB）からの通信費に乗り換えるだけで、JALモバイル会員限定の「どこかにマイル（往復1,500マイル）」が利用可能。つまり、キャンペーンで付与されるマイルを使えば、