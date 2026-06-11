亜急性甲状腺炎の症状は、炎症の時期によって変化します。初期の「甲状腺中毒症期」には動悸・発汗・体重減少などが現れ、炎症が落ち着いてくると疲労感やむくみが目立つ「機能低下期」へと移行することがあります。症状の流れを事前に知っておくことは、過度な不安を和らげることにもつながります。発症から回復までの大まかな経過を確認しておきましょう。 監修医師：久高 将太（琉球大学病院内分泌代謝内科） 琉球大学医学