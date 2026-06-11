特別養護老人ホームは、常時介護を受ける必要があり、自宅での生活が難しい方のための施設です。介護保険施設の一つで、長期的な生活の場として利用されることが多くあります。入居できる方の条件や費用、医療対応の範囲は施設ごとに異なります。介護老人保健施設や有料老人ホームとも役割が違うため、特徴を理解したうえでの検討が欠かせません。この記事では、特別養護老人ホームの制度上の位置づけ、入居条件