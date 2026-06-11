開催：2026.6.11 会場：オリオールパーク 結果：[オリオールズ] 7 - 2 [マリナーズ] MLBの試合が11日に行われ、オリオールパークでオリオールズとマリナーズが対戦した。 オリオールズの先発投手はブランドン・ヤング、対するマリナーズの先発投手はジョージ・カービーで試合は開始した。 6回裏、3番 ピート・アロンソ 6球目を打って