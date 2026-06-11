ついに世界最高峰のプレミアリーグ参戦か――。移籍市場に精通する敏腕記者、ファブリツィオ・ロマーノ氏が６月11日、日本代表GK鈴木彩艶（パルマ）の情報を独占で報道。アルゼンチン代表GKで、カタールW杯優勝の立役者エミリアーノ・マルティネス（アストン・ビラ）の後釜として、今季プレミアリーグ４位のクラブに加入する可能性があるとXで伝えた。 「エミリアーノ・マルティネスが退団することになった場合、アストン