来季からドイツ１部に昇格する名門シャルケは現地６月10日、３部に降格したデュッセルドルフから田中聡を完全移籍で獲得したと発表した。現在23歳のMFは、今年１月にサンフレッチェ広島から当時２部のデュッセルドルフに完全移籍。リーグ戦13試合に出場し、２アシストをマークしていた。 シャルケでフットボールダイレクター（FD）を務めるユーリ・ムルダーは、クラブの公式サイトを通じて田中の獲得理由を次のように語