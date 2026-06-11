U-17日本代表には継続して招集されてきた。しかしーー。５月初旬から下旬にかけて開催されたU-17アジアカップはメンバー外。怪我をしたわけでもなく、シンプルに実力不足と判断されてメンバーから漏れた。あの悔しさは今も胸にある。昌平のFW立野京弥（２年）は、今秋のU-17ワールドカップ出場を目ざし、インターハイ予選準決勝で成長の跡を示すゴールを決めた。６月10日に行なわれたインターハイ予選の埼玉県準決勝。県大会３