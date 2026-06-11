11日10時現在の日経平均株価は前日比722.42円（-1.13％）安の6万3456.85円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は242、値下がりは1275、変わらずは39と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均マイナス寄与度は118.27円の押し下げでファストリ がトップ。以下、アドテスト が95.34円、ＴＤＫ が66.88円、ＳＢＧ が48.27円、東エレク が33.19円と続いている。 プラス寄与度トップはキオクシア で、日経平均