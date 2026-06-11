３１年ぶりに開催される大相撲パリ公演（６月１３日と１４日、アコー・アリーナ）に参加している隆の勝と一山本が１０日（日本時間１１日）、パリ市内を観光。日本相撲協会が様子を公開すると、ファンから反響の声が集まった。最も注目を集めたのは隆の勝がクロワッサンを手に満面の笑みを浮かべたショット。「隆の勝はお目当てのパンをＧＥＴ出来たようです」と紹介されたが、とろけそうな表情がファンのハートをガッチリとつ