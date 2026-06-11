「パイレーツ−ドジャース」（１０日、ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手は七回の第４打席でまたも相手の好守に阻まれヒット性の当たりが三飛になった。右腕・マジンスキーとの対戦。第３打席は空振り三振に倒れていた中、初球の外角はしっかりと見極めた。２球目の内角スライダーは詰まりながらもしぶとく左翼線に落ちそうになったが…。三塁手のゴンザレスが鮮やかな背面キャッチに阻まれてしまった。大谷は三回の