アメリカ軍がイランに対して2日連続で攻撃を行いました。これに対し、イラン側はすべての船舶に対するホルムズ海峡の封鎖を宣言しました。アメリカ中央軍は10日、SNSの投稿で、日本時間の午前6時15分からイラン国内の複数の目標に対して新たな攻撃を開始したと明らかにしました。具体的な場所や攻撃目標については触れていません。中央軍は攻撃について、トランプ氏の指示による「自衛のため」のものだとしたうえで、「イランによ