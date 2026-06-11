安倍元総理銃撃事件をきっかけに注目された単独でテロなどを行う「ローン・オフェンダー（LO＝エルオー）」について、警察庁は“犯罪の前兆”を把握するため、貸し倉庫などの業界団体に対し、不審情報を提供するよう協力を依頼したと発表しました。特定のテロ組織と関わりがなく過激化した個人が単独でテロなどを行う「ローン・オフェンダー（LO）」は、人との関わりが薄いため犯罪の「前兆」を把握することが難しいとされています