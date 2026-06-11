160人以上が死亡した香港のマンション火災をめぐり、香港当局は修繕工事を請け負っていた建設会社の幹部ら7人を過失致死などの罪で起訴しました。香港で去年11月、建物7棟が燃えるマンション火災が発生し、消防隊員1人を含む168人が死亡しました。発生当時、マンションは修繕工事中でしたが、建物を覆っていた保護ネットが防火基準を満たしておらず、延焼が広がったと指摘されていました。香港メディアによりますと、香港当局は10