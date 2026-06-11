韓国の女性5人組グループ「LESSERAFIM（ルセラフィム）」のSAKURAこと宮脇咲良（28）が10日、自身のインスタグラムを更新。米ロサンゼルスでの推し活ショットを公開し、反響を呼んでいる。「LAで推し活」と記し、ロスの街を歩く様子や寿司やアイスを楽しむ様子など披露した。さらに「This is the way. 我らの道」とも添え、大ヒット中の映画「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」のフィギュアやグッ