2019年に音楽デュオ「CHAGE and ASKA」を脱退したASKA（68）の娘で、歌手の宮崎薫（36）が9日、Instagramを更新。背中が透けたセクシーなドレス姿を公開し、注目を集めている。【映像】宮崎薫のセクシードレス姿や父・ASKAとのハグ動画これまでにもASKAとステージ上でハグをする動画や、パーソナリティーを務めるラジオ番組での親子ショットをSNSで投稿し話題になってきた宮崎。セクシードレス姿の自撮りショット公開9日のIn