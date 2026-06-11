日差しが気になる季節、紫外線対策は欠かせないものの「今日はどれぐらい強いの？」と気になることも。そんなときに頼れるのが【セリア】の「紫外線チェッカー」です。紫外線の強さを一目で確認できる便利さ、さらにバッグに付けても可愛い見た目も人気の理由のよう。今回は、実際に愛用している@ftn_picsレポーターともさんの使用感と合わせて、その魅力をお届けします！ ちゅるんとしたツヤ感と愛らしい見た