筆者の話です。施設で暮らす母の面会に行くたび、決まって聞かれることがありました。その言葉の意味を考えたとき、私はあることに気づいて──。 繰り返す質問 私はバツイチで、離婚してからは一人暮らしです。母は現在、一人で生活することが難しくなったため施設に入所しています。面会では、体調や日々の様子を聞きながら過ごすのがいつもの流れでした。 そんな帰り際、母はよくこう尋ねます。「私のことは、あなたた