ウズベキスタン戦で負傷交代も、クーマン監督は軽傷を強調オランダ代表のGKバルト・フェルブルッフェンは、現地時間6月10日、負傷により全体練習を欠席した。14日に行われる日本代表との北中米ワールドカップ（W杯）初戦への出場が危ぶまれるなか、オランダの公共放送「NOS」がフェルブルッフェンの負傷状況をレポートした。フェルブルッフェンは、9日にニューヨークで行われたウズベキスタン代表との親善試合で負傷した。フェ