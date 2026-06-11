「ストレンジャー・シングス未知の世界」で知られるクリエイターのマット・ダファー氏が、テレビ・映画業界に対し、オリジナル作品への積極投資を呼びかけた。 【写真】「ストレンジャー・シングス」ロビン役女優父は俳優母も女優 ゴッサムTVアワードでのスピーチで、「恐れよりリスクを選んで」と訴えたほか、新しい才能を支援し大胆な物語を生み出すべきだと強調。また、「それは