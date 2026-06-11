北海道旭川市で、当時17歳だった女子高生を橋から落下させて死亡させたとして殺人などの罪に問われている内田梨瑚被告人（23）の裁判が6月8日に結審しました。この裁判で大きな争点となっていたのは、内田被告人に、殺意があったかどうかという点でした。検察は、殺意があったと主張していますが、内田被告人は殺意を否認しており、橋から女子高生を橋から落下させていないと主張しています。判決は、6月22日に予定されていますが