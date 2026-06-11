女優・広瀬アリスの最新ショットに驚きの声が寄せられている。広瀬は７月３日公開の映画「トイ・ストーリー５」で新キャラクターであるリリーパッド役の日本版声優を務めることが決定。日本時間１０日にアメリカ・ロサンゼルスで開催されたワールドプレミアに参加した。自身のＸ（旧ツイッター）でもオフショットを披露し、約３か月となる投稿で「ＬＡでもナイス肩幅〜」とつづって写真をアップ。デコルテが大胆に開いたドレ