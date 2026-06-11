◆米大リーグパイレーツ―ドジャース（１０日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・投手」で先発出場。現在４連勝中の右腕は、６回２／３を今季ワーストの６安打４失点（自責３）で降板となり、規定投球回（試合数×１イニング）には１アウト届かなかった。防御率は１・０６に悪化。メジャー全体の“隠れ１位”は継続と