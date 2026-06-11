【新華社北京6月11日】中国商務部の凌激（りょう・げき）副部長兼国際貿易交渉副代表がブリュッセルの欧州連合（EU）本部で9日、欧州委員会のヨルゲンセン通商・経済安全保障総局長と会談した。商務部が10日に明らかにした。双方は、貿易・投資協議枠組みの準備作業について深く、包括的な議論を行い、枠組みの初会合が実務的成果を収めるよう注力し、双方の経済・貿易関係の安定を図り、持続可能な発展を推進していくことで合