11日（日本時間12日午前4時）に開幕するサッカーW杯北中米大会に出場する日本代表の必勝祈願祭が、“足の神様”として有名な大阪・豊中の服部天神宮で開催された。加藤芳哉宮司（67）が集まった日本代表ファン、報道陣を前に必勝祈願。「選手の皆さんがケガなく無事に試合し、優勝できますように」と祈った。98年、W杯サッカー日本代表が初めて本大会に出場して以来、必勝祈願を続けている服部天神宮。「八咫烏（やたがらす