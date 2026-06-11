女子プロゴルファーの上田桃子（39＝ZOZO）が11日までに自身のインスタグラムを更新。アメリカでのオフショットを投稿した。全米女子オープン選手権のリポーターとして、アメリカに訪れていた上田。インスタグラムで「コース外編」と題してつづり始めた。「現役離れて以降ずっと応援しているドジャース。最高な時間でした」と大谷翔平、山本由伸出場のドジャース戦を生観戦した様子を投稿した。そして一緒に観戦した竹田麗