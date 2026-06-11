関西エアポートは１０日、関西空港の累計旅客数が５月に６億人に達したと発表した。１９９４年９月の開港以来、およそ３１年８か月で達成したことになる。昨年の大阪・関西万博の効果もあり、５億人に達した２０２２年１２月から３年５か月で１億人を積み上げた。円安を背景に主にアジアからの訪日客が増えたことが大きい。６億人のうち国際線の旅客が４億人を占め、国内線の２倍に上った。４億人から５億人に到達するまでに