ガールズバンド「PARADOXX」は10日、公式SNSを更新。4月に膝外側半月板断裂で緊急手術を行ったドラム・SHONO（31）が、新たにもう片方の膝についても手術を行うと報告した。治療を最優先とし、活動について「復帰時期は未定」とした。SHONOは、2022年のサッカーFIFAワールドカップ（W杯）カタール大会を現地観戦中にFIFAの国際映像に映り込み、「美しすぎる」と一躍時の人に。今年4月、膝外側半月板断裂で緊急手術を行うことに