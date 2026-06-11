ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（44）が10日、インスタグラムを更新。猫とのショットをアップした。竹中アナは「おはよう今日は華華天国担当日やたたたたたたーーーーリスナーさんに会えるるるるるるーーーーー」とラジオ出演を告知し、白い猫との写真を投稿。竹中アナはしゃがんで猫に触れており、襟ぐりの広いトップスから美谷間をチラ見せさせている。この投稿にフォロワーからは「た、谷間が…」「素敵なツーショット