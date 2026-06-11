11日朝早く、北秋田市桂瀬の道路でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。北秋田警察署の調べによりますと11日午前5時半ごろ、北秋田市桂瀬字沢田の道路にクマ1頭がいるのを、散歩をしていた北秋田市の70代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは約40メートルで、近くには森吉中学校があります。警察が注意を呼びかけています。県内にはツキノワグマ出没警報が出され