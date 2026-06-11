ワールドカップ開幕を前に、ベルギー代表への期待が高まっている。かつては内部問題に揺れたチームだったが、リュディ・ガルシア監督の就任によって立て直しに成功。優勝候補の一角として注目を集める存在となっている。『as』が報じた。ベルギー代表はドメニコ・テデスコ前監督時代にチーム内の混乱が続き、低迷が懸念されていた。しかし、ガルシア監督の就任後は状況が一変。テデスコ体制下で対立し代表から離れていたレアル・マ