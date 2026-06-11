開幕迫った2026ワールドカップで、開幕戦の会場となるアステカ・スタジアムに思わぬトラブルが発生した。スタジアム内部のコンコースが浸水し、その様子を収めた映像がSNS上で拡散されている。『MARCA』が報じた。問題が発生したのは現地時間9日。SNS上に投稿された映像では、スタジアムの一角に大量の水が流れ込み、場所によっては水深50センチ近くに達している様子が確認できる。施設内を走行していた作業車両が立ち往生し、スタ