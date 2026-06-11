俳優鈴木福（21）が10日までにインスタグラムを更新。九州・小倉でラーメンを食べたことを投稿した。鈴木は、至福の表情を見せて「どろラーメン！コンビニ兄弟イベント後に小倉にてうまかったー」と記した。メガネでフェースラインがシャープになった姿に、フォロワーからは「メガネ福くんカッコよすぎ」「雰囲気違ってカッコいい」などの声が寄せられた。鈴木は門司を舞台にしたNHK「コンビニ兄弟」に出演している。