タレント熊切あさ美（46）が10日、自身のインスタグラムを更新。前日の誕生日の様子をリポートした。ピンクのバラの花束を抱え、バースデーケーキを前にした写真をアップ。「昨日また一つ年を重ねました。たくさんのメッセージにプレゼントありがとうございます♡。今が一番若い。今が一番可愛い。そう自分にいい聞かせて毎日過ごしていきたいです。健康第一だね♡この一年もよろしくお願いします」と書き込んだ。この投