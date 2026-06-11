俳優藤岡弘、（80）が10日、インスタグラムを更新。撮影での家族写真を公開した。「今回、ファミリー揃っての初めてのデニム姿での撮影。リラックスして、楽しかったです」とつづると、4人の子どもたちとのデニム姿写真3枚を公開した。この投稿には「皆んな、生き生きしてますよ。見ていて自分たちも癒やされます」「最高の家族ですね」「家族みんな美しくて、仲良しで、幸せいっぱい」など、称賛のコメントが寄せられている。