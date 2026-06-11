昨年12月に第1子出産を発表した、日本テレビ郡司恭子アナウンサー（35）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。ワンピース姿をアップした。郡司アナは「今年の相棒はこのワンピ」とつづり、黒いノースリーブのロングワンピース姿を投稿。背中が大きく開いた、大胆なデザインとなっている。続けて「え？服着てる？笑ってなるくらい軽いのも◎」とコメントした。この投稿にフォロワーからは「相変わらずお綺麗」「涼しげなデ