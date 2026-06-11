◆米大リーグロッキーズ―カブス（１０日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）カブスの今永昇太投手（３２）が、敵地のロッキーズ戦で４連敗からの脱出をかけてマウンドに上がった。今永はシーズン最初の８試合には４勝２敗、防御率２・２８と安定していたが１３日ブレーブス戦７回２失点ながら３敗目を喫すると、続く４試合は８失点、７失点、５失点、６失点と自身ワーストの４試合連続５失点以上。特に被本塁打は